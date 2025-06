Perché in Giappone non ci sono bidoni della spazzatura ed è comunque il Paese più pulito del mondo

In Giappone, i bidoni della spazzatura sono un vero e proprio mistero: sparsi ovunque, ma quasi invisibili lungo le strade. Questa scelta culturale e di sicurezza si traduce in una gestione dei rifiuti sorprendente, che rende il paese uno dei più puliti al mondo. Ma dove si nascondono? Scopriamo insieme i segreti di questa insolita abitudine nipponica e come contribuisce alla sua straordinaria igiene urbana.

Dove sono i bidoni della spazzatura in Giappone? Le strade ne sono stranamente prive: questione culturale, ma anche di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

