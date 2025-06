Perché il Milan ha venduto Reijnders

Quella nata come una voce dall`Inghilterra, è diventata realtà: Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City, l`indiscrezione lanciata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Il Milan magari prenderà Modric, ma intanto ha venduto Reijnders al City per 55 milioni Guardiola si era lamentato: "O la smettono di comprarmi giocatori o mi dimetto". Che farà adesso? https://www.ilnapolista.it/2025/06/il-milan-magari-prendera-modric-ma-in Partecipa alla discussione

La fine triste di una stagione nata male e terminata peggio, orchestrata da incapaci che si credevano superiori ad altri, a tutti. Hanno cancellato lo stile Milan, si sono liberati della storia del Milan, hanno eliminato, dentro e fuori dal campo, il Milanismo dal Milan Partecipa alla discussione

Pellegatti: "Reijnders è stato venduto al City per 75 milioni di euro" - Pellegatti: 'Reijnders è stato venduto al City per 75 milioni di euro' Il Milan è in procinto di cedere Tijjani Reijnders al Manchester City.

Milan: la cessione di Reijnders e la crisi di credibilità dei dirigenti - La vendita di Reijnders mette in discussione la credibilità dei dirigenti del Milan, tra promesse non mantenute e comunicazione fallace.