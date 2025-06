Perché Copasir governo e Servizi rischiano il corto circuito sul direttore di Fanpage Cancellato

Il delicato equilibrio tra Copasir, governo e Servizi Segreti rischia di saltare innescando un corto circuito sulla sorte di Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. La legge 124/2007, con il suo articolo 17, e il comma 5 modificato dal Decreto Sicurezza, mette in discussione le garanzie degli operatori. Ma cosa c’è dietro questa intricata vicenda? Scopriamo insieme le motivazioni e le potenziali conseguenze di questa intricata situazione.

Perché Copasir, governo e Servizi Segreti rischiano il corto circuito proprio sul direttore di Fanpage, Francesco Cancellato? Perché la legge che regolamenta i Servizi Segreti, la numero 124 del 2007, all'articolo 17, quello sulle garanzie funzionali riconosciute agli operativi, proprio l'articolo rimaneggiato in maniera inquietante dal famigerato Decreto Sicurezza ancora caldo di fiducia, ha un ineludibile comma 5 che recita: "Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o Consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo".

Nella relazione sul software che ha intercettato Casarini e Cancellato, si invitano governo e Parlamento a fare una nuova legge altrimenti si rischia "il disvelamento di operazioni e indagini pienamente legittime" Partecipa alla discussione

La relazione del Comitato parlamentare sui servizi segreti a proposito dell’uso del software di spionaggio Graphite – prodotto dalla società israeliana Paragon – pubblicata oggi, 5 giugno sul sito della Camera, fa un po’ di chiarezza su una vicenda che è stata Partecipa alla discussione

