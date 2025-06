Perché Claudio Ranieri ha detto no Ct Nazionale il retroscena che spiega tutto

perché Claudio Ranieri ha deciso di rifiutare la chiamata della Nazionale? Il retroscena svela un motivo profondo che va oltre le apparenze, rivelando le tensioni interne e le sfide di un calcio italiano in crisi. In soli due giorni, si è scritto un nuovo capitolo, lasciando un’eredità di dubbi e riflessioni sul futuro del nostro sport. E se questa scelta segnasse un punto di svolta?

Tutto è successo in appena due giorni, ma le conseguenze si faranno sentire molto più a lungo. L’ennesimo rifiuto ricevuto dalla Federazione italiana gioco calcio per la guida tecnica della Nazionale non è solo un altro capitolo di un’estate complicata per il calcio italiano, ma rappresenta anche un segnale forte: neppure Claudio Ranieri, uomo simbolo di affidabilità ed esperienza, ha voluto sedersi sulla panchina azzurra. Una scelta che, se fosse una pellicola, avrebbe il tono cupo di un dramma calcistico più che la leggerezza di una commedia d’azione. Il “no” è arrivato secco, dopo un fine settimana di riflessione e trattative. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: claudio - ranieri - nazionale - tutto

Claudio Ranieri sbrocca in diretta con Marelli: se ne va - Claudio Ranieri sbrocca in diretta dopo la sconfitta della Roma per 2-1 contro l'Atalanta, che regala alla Dea la qualificazione in Champions League e interrompe la straordinaria serie di imbattibilità dei giallorossi.

Ranieri declina l’offerta per la Nazionale: il colpo di scena che cambia tutto? #Azzurri #Calcio #NazionaleItaliana Claudio Ranieri ha fatto la sua mossa, e non è quella che tutti si aspettavano.#lazionews #ultimenotizielazio Partecipa alla discussione

#Nazionale, si punta tutto su #Ranieri: avviati i contatti, possibile doppio ruolo per lui? #claudioranieri #blog #news #ultimenotizielazio https://laziochannel.it/2025/06/nazionale-via-tutta-per-ranieri-avviati-i-contatti/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… # Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Nuovo Ct, primi contatti Gattuso-Figc; Nazionale, perché Ranieri ha detto no: ribaltone in 48 ore, cos'è successo | .it; Ranieri rinuncia alla Nazionale italiana: «Resto a disposizione della Roma». Il whatsapp nella notte a Gravina: «Non me la sento».

Sacchi: "Ranieri? Alla Nazionale non si può dire no: io rinunciai a due miliardi di lire. Mancini merita un'altra chance" - Il rifiuto di Claudio Ranieri ha generato confusione intorno al nome del prossimo Ct della Nazionale.