per un errore arbitrale sinner ha sbottato 3 secondi nel calcio si sarebbero fatte ore di trasmissioni tv avvenire

L’episodio di Sinner che sbotta dopo un errore arbitrale ha acceso un dibattito acceso e acceso sui social e in tv. Mauro Berruto, sulle pagine dell’Avvenire, si spinge oltre, paragonando la “disfatta del calcio azzurro” allo spettacolo mozzafiato della finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz, due mondi sportivi così distanti da far riflettere su cosa renda davvero memorabile lo sport. Un confronto che invita a riflettere su cosa significhi, oggi, il vero spettacolo.

Mauro Berruto sulle pagine dell'Avvenire si lancia in un paragone che potrebbe far storcere più di qualche naso tra "la disfatta del calcio azzurro" e lo spettacolo della finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz, una di quelle partite che fanno la storia dello sport. In entrambi i casi si tratta di sport, ma di due pianeti differenti "Da una parte l'incedere stanco di novanta minuti abbastanza desolanti, tanto quelli in Norvegia quanto quelli in Italia, un'anestesia pressoché totale di emozioni, pathos, adrenalina; dall'altra 329 minuti di tensione agonistica assoluta, senza mai un calo di continuità".