Per Mourinho in Nazionale Gravina deve imbastire un’operazione alla Conte con gli sponsor Corsport

Il futuro della nazionale italiana potrebbe vivere una svolta epocale: secondo il Corriere dello Sport, Gravina si prepara a imbastire un’operazione alla Conte, puntando su Mourinho come nuovo head coach. Un progetto ambizioso che coinvolge anche gli sponsor, con una strategia studiata per rilanciare il prestigio azzurro. Tra le ipotesi più calde, l'idea di portare in panchina il tecnico portoghese rappresenta l’unica soluzione sensata tra le tante voci di ieri.

Il Corriere dello Sport torna sull’idea lanciata da Dagospia: Mourinho alla guida della Nazionale. L’unica idea sensata circolata nelle ultime 24 ore in cui siamo stati immersi – e ancora lo siamo – tra Gattuso, Cannavaro e De Rossi. Scrive il Corriere dello Sport: Dagospia, a proposito di motivatori, ha lanciato la suggestione Mourinho, sotto contratto sino al 2026 con il Fenerbahce. L’idea avrebbe un senso, la fattibilità è altamente improbabile. Servirebbe un ingaggio super che la Figc, maneggiando anche soldi pubblici, non può permettersi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per Mourinho in Nazionale Gravina deve imbastire un’operazione alla Conte, con gli sponsor (Corsport)

Nazionale, serve il nome forte. Ecco perché Mourinho sarebbe l’uomo giusto - La notte è buia e il tunnel in cui si è infilata la Nazionale Italiana continua a sembrare lunghissimo.

Anche Pioli va verso il no alla Nazionale! Nelle ultime ore anche la pista che portava all'ex Milan avrebbe perso quota, Gravina starebbe valutando tre campioni del mondo.

Anche Pioli va verso il no alla Nazionale! Nelle ultime ore anche la pista che portava all'ex Milan avrebbe perso quota, Gravina starebbe valutando tre campioni del mondo.

