Per l’India l’UE è un pilastro importante e sempre più autonomo nell’ordine globale

per l’India, l’UE rappresenta un partner strategico e affidabile in un contesto globale in continua evoluzione. Con la sua crescente economia e l’ambizione di diversificare le relazioni internazionali, l’India si propone all’UE come una valida alternativa alla Cina, potendo contare sul fatto di…

Il ministro degli Esteri indiano è stato in visita ufficiale a Bruxelles nel quadro dei colloqui per un importante accordo di libero scambio che l’UE sta trattando con l’India, uno dei grandi nuovi paesi emergenti che sta cercando di diversificare le sue partnership internazionali per bilanciare il recente allineamento alle posizioni di Russia e Cina. L’India si propone all’UE come una valida alternativa alla Cina, potendo contare sul fatto di rappresentare bacino economico in rapida crescita, di essere un paese di 1,4 miliardi di persone, di avere una manodopera qualificata secondo gli standard europei e di offrire un’affidabilità maggiore rispetto alla Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per l’India l’UE è un pilastro importante e sempre più autonomo nell’ordine globale