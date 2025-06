Per la Pace in Palestina e per mettere in discussione il progetto di riarmo europeo con il biblista Alberto Maggi e Raffaella Bollini

Unisciti a noi giovedì 12 giugno alle 17:30 in piazza del Crocifisso ad Ancona per un incontro fondamentale sulla pace in Palestina e il futuro del riarmo europeo. Con il biblista Alberto Maggi e Raffaella Bollini, esploreremo le ragioni della pace e metteremo in discussione le scelte militari che ci coinvolgono tutti. Un’occasione per mobilitarsi e condividere speranze di un domani più giusto e pacifico.

ANCONA. Sostenere e mobilitarsi per le ragioni della pace in Palestina. Giovedì 12 giugno, ore 17,30, l'incontro è in piazza del Crocifisso, quartiere Archi, al Punto, ovvero il nuovo spazio, non ancora ufficialmente inaugurato ma già operativo, che l'avvocato Andrea Nobili ha deciso di aprire.

