Per la Giornata del donatore l’Avis celebra chi dona sangue e plasma

si impegna a riconoscere e valorizzare il gesto di generosità di tutti i donatori. Questa giornata speciale è un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione e per ringraziare chi, con altruismo, contribuisce a salvare vite ogni giorno. Unisciti a noi in questa celebrazione di solidarietà e speranza, perché insieme possiamo fare la differenza e costruire un futuro più sicuro per tutti.

BRINDISI - L'Avis si prepara a celebrare in grande stile la Giornata mondiale del donatore di sangue, in programma sabato 14 giugno, con un ricco calendario di eventi in tutta la provincia di Brindisi. Sotto lo slogan "Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite", l'associazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Per la “Giornata del donatore” l’Avis celebra chi dona sangue e plasma

