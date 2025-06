Per evitare un animale selvatico finisce in un dirupo e viene sbalzato fuori dall' auto

Un incidente impressionante sulla strada per il Bisbino ha coinvolto un’auto finita in un dirupo, dopo aver evitato un animale selvatico e finendo sbalzata fuori dall'abitacolo. La scena, avvolta da tensione e rischio, si è svolta nella tranquilla serata del 9 giugno 2025 a Cernobbio, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Ecco come si è svolto questo drammatico episodio e quali sono le conseguenze di un gesto impulsivo in strada.

Spaventoso incidente sulla strada per il Bisbino nella serata del 9 giugno 2025. Intorno alle 21.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Madrona, nel territorio montano di Cernobbio, per prestare soccorso in seguito a un grave incidente stradale. Un’auto è precipitata per circa 20. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Per evitare un animale selvatico finisce in un dirupo e viene sbalzato fuori dall'auto

