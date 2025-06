Per elaborare il lutto di mio padre ho girato il mondo consegnando lettere a sconosciuti c’è chi ha chiamato la polizia e chi ha ritrovato l’amore | l’incredibile storia di Jonny al Guardian

Per affrontare il dolore per la perdita di suo padre, Jonny Beardmore ha scelto un percorso straordinario: diventare un postino globale, consegnando lettere a sconosciuti in tutto il mondo. La sua avventura, raccontata dal Guardian, dimostra che il dolore può trasformarsi in una potente occasione di connessione e scoperta di sé. “Ho sempre amato...” questa storia ci ricorda che, anche nei momenti più difficili, l’apertura al mondo può portare sorprendenti risultati.

C’è chi per superare un lutto si chiude in sé stesso, e c’è chi, come Jonny Beardmore, il protagonista di questa storia, decide di aprirsi al mondo nel modo più originale possibile: diventando un postino globale per un anno intero. Il suo racconto, affidato alla rubrica “ Experience ” del quotidiano britannico The Guardian, è una testimonianza di come il dolore possa trasformarsi in un motore di avventura e connessione umana. “Ho sempre amato viaggiare”, esordisce Beardmore, 52 anni, originario di New Plymouth in Nuova Zelanda. Ma nel 2014, quando a suo padre Eric viene diagnosticata la malattia del motoneurone ( SLA ), lui si trasferisce immediatamente da Londra a casa per stargli vicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

