Pep Guardiola | Non possiamo restare a guardare la sofferenza di Gaza Non si tratta di chi ha ragione o torto Si tratta semplicemente dell' amore per la vita della cura del prossimo

Pep Guardiola, noto per la sua passione e integrità, si è fatto portavoce di un messaggio potente durante la cerimonia di laurea honoris causa all'Università di Manchester. Con parole che vanno oltre il calcio, l’allenatore spagnolo ha espresso la sua ferma condanna alla sofferenza a Gaza, sottolineando che non si tratta di chi ha ragione o torto, ma di un amore universale per la vita e la cura del prossimo. È un appello che non può essere ignorato.

L’allenatore spagnolo, nel suo discorso per la laurea honoris causa ricevuta dall’Università di Manchester, alza la voce sull’orrore della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pep Guardiola: «Non possiamo restare a guardare la sofferenza di Gaza. Non si tratta di chi ha ragione o torto. Si tratta semplicemente dell'amore per la vita, della cura del prossimo»

"Non possiamo ignorare l'atroce sofferenza dei bambini di Gaza. Perché i prossimi potrebbero essere i nostri figli. Non possiamo restare a guardare". Sono le parole di Pep Guardiola pronunciate durante un discorso, eccezionale e politico, ieri sera, in occasio

