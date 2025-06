Pep Guardiola l’allenatore che non sa tacere | da Gaza alla Catalogna la coscienza politica di un fuoriclasse

Pep Guardiola, l’allenatore che non si limita a parlare di calcio, ma si fa portavoce di temi sociali e politici cruciali. Da Gaza alla Catalogna, la sua coscienza civile si intreccia con il grande lavoro sul campo, rivelando un fuoriclasse anche fuori dal rettangolo verde. È un esempio di come il calcio possa essere strumento di impegno e riflessione, in un mondo che attende di scoprire cosa riserverà il prossimo calciomercato.

La conoscenza dietro il grande lavoro di Pep Guardiola, considerando anche quello che sarà il calciomercato Ci sono allenatori che parlano solo di calcio, e poi c'è Pep Guardiola. L'ultimo, potente capitolo della sua lunga storia di impegno civile e politico è andato in scena ieri, nell'aula magna dell'Università di Manchester. Ricevendo una laurea honoris

Guardiola strizza l’occhio alla Juve? Le parole fanno sognare i tifosi bianconeri: l’allenatore elogia così il club - Pep Guardiola accende l’entusiasmo dei tifosi bianconeri con parole di rispetto e ammirazione per la Juventus.

Gaza, l'appello dell'allenatore del Manchester City Guardiola: "I prossimi bambini a morire saranno i nostri, rifiutiamoci di tacere" - VIDEO Partecipa alla discussione

Guardiola e il discorso per Gaza: I prossimi bambini a morire saranno i nostri. VIDEO; Guardiola fa un discorso potente su Gaza: “I prossimi bambini di 4 o 5 anni saranno i nostri; Guardiola, appello shock per Gaza: I prossimi bambini a morire saranno i nostri.

Pep Guardiola, l’allenatore che non sa tacere: da Gaza alla Catalogna, la coscienza politica di un fuoriclasse - Che si tratti della Catalogna o di Gaza, Guardiola ha fatto una scelta chiara: quella di non tacere mai.