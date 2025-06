Pentathlon i qualificati alla Finale di Coppa del Mondo | 6 azzurri ad Alessandria d’Egitto

L'eccitazione cresce mentre l’Italia si prepara a dominare la Finale di Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno ad Alessandria d’Egitto. Sei talentuosi azzurri si sono qualificati per questa prestigiosa sfida, portando il massimo contingente possibile. Tra i 36 semifinalisti figurano campioni come Matteo Cicinelli, Roberto Micheli e Giorgio Malan, pronti a mettere in campo tutta la loro grinta. La competizione si annuncia spettacolare: scopriamo insieme chi conquisterà il podio!

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio si terrà la Finale della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno ad Alessandria (Egitto): la UIPM ha ufficializzato l’ elenco dei 72 qualificati, e tra questi vi sono anche sei azzurri, con l’Italia che schiererà dunque il contingente massimo. Tra i 36 semifinalisti ci saranno infatti Matteo Cicinelli, terzo tra i qualificati con 115 punti, Roberto Micheli, settimo nella generale a quota 103, e Giorgio Malan, 11° con 80. In stagione per Cicinelli una vittoria ed un secondo posto, ed una vittoria di tappa per Malan. Tra le 36 semifinaliste, invece, ci saranno Aurora Tognetti, quinta tra le qualificate con 118 punti, Beatrice Mercuri, che si piazza 12ma a quota 72, ed Alice Rinaudo, in 15ma posizione con 55 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, i qualificati alla Finale di Coppa del Mondo: 6 azzurri ad Alessandria d’Egitto

