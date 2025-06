Pentagono | Fondi per Kiev ridotti nel prossimo bilancio

Il Pentagono annuncia una svolta significativa: i fondi destinati a Kiev saranno ridotti nel prossimo bilancio, segnando un cambiamento nelle modalità di supporto militare all’Ucraina. Pete Hegset, capo del Dipartimento della Difesa, ha confermato questa decisione, sollevando interrogativi sulla futura strategia americana. Una scelta che potrebbe influenzare profondamente gli equilibri e le alleanze nella regione, lasciando il mondo a riflettere sulle implicazioni di questa nuova direzione.

I finanziamenti per l'assistenza militare all'Ucraina saranno ridotti nel prossimo bilancio della Difesa. Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegset.

