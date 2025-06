Pensano sia un falso Rodin e lo ‘dimenticano’ sul pianoforte. Venduto all’asta per 1 milione.

Pensano che sia un falso, dimenticando che si tratta di un autentico capolavoro di Auguste Rodin, venduto all’asta per quasi un milione di euro. Parigi, 11 giugno 2025 – Immaginate di scoprire tra i soprammobili di casa un’opera d’arte di valore inestimabile, nascosta tra le foto di famiglia. Un tesoro inaspettato che cambia per sempre la storia di una semplice famiglia francese. La scoperta rivela quanto possa essere sorprendente il nostro passato nascosto tra le mura di casa.

Parigi, 11 giugno 2025 – Immaginate che tra i soprammobili della vostra casa, oggetti ai quali spesso non fate più caso se non quanto dovete spolverarli, si nasconda un capolavoro dell'arte che vale quasi un milione di euro. Più o meno è quello che è successo una famiglia francese. Scopriamo qualcosa in più su questo evento a dir poco curioso. Un tesoro nascosto tra le foto di famiglia. Una piccola scultura in marmo di Auguste Rodin, creduta per decenni una semplice copia priva di valore, è stata venduta all'asta per 1.066.000 euro. La sorprendente vendita è avvenuta dopo la riscoperta del pezzo, rimasto fuori dal circuito pubblico per quasi 120 anni.