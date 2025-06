Penny Italia rinnova l’impegno per diversità e inclusione

Penny Italia rinnova con entusiasmo il suo impegno per la diversità e l'inclusione, consolidando il suo ruolo di protagonista nel promuovere valori fondamentali come l'equità e il rispetto. Quest'anno, come lo scorso, sarà l’unico retailer sponsor ufficiale del Milano Pride e del Pride Sports Milano, rafforzando il proprio messaggio di apertura e solidarietà. Un passo deciso che testimonia come i valori siano al centro delle strategie aziendali.

