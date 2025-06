Pellezzano incendio alla Tecnoedil | in fiamme materiale edile

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in via Tenente Farina a Pellezzano, coinvolgendo la ditta Tecnoedil. Fiamme intense hanno avvolto materiali edili, tra cui tubazioni e altri componenti depositati all’esterno, causando preoccupazione tra i residenti e i lavoratori. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si lavora per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori rischi.

