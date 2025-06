Pellegatti | Musah al Napoli? Ecco perché Conte va matto per lui

Il talento di Yunus Musah sta catturando l’attenzione del Napoli, ma perché proprio questa squadra e il suo allenatore Antonio Conte sono così attratti da lui? Carlo Pellegatti svela i motivi che rendono il giovane americano un elemento intrigante per il progetto partenopeo, e come le sue qualità potrebbero fare la differenza. Scopriamo insieme perché Musah potrebbe essere il colpo perfetto per il futuro dei campani.

L'americano Yunus Musah è stato accostato al Napoli. Carlo Pellegatti spiega perché il giocatore del Milan potrebbe piacere ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Musah al Napoli? Ecco perché Conte va matto per lui”

In questa notizia si parla di: pellegatti - musah - napoli - conte

L'annuncio di Pellegatti in diretta: "Conte resta a Napoli". Partecipa alla discussione

I complimenti del @officialsscnapoli al @bolognafc1909 per la vittoria della Coppa Italia @seriea #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #CoppaItalia Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Pellegatti: “Musah al Napoli? Ecco perché Conte va matto per lui”.

Musah è a un passo dal Napoli, è una richiesta di Conte: le cifre dell'affare - Il calciatore è stato richiesto esplicitamente da Antonio Conte così come riporta La Repubblica.

REPUBBLICA - Napoli su Musah, piace a Conte, affare tra i 22 e i 25 milioni, la situazione - La Repubblica scrive dell'interesse del Napoli per Yunus Musah, centrocampista del Milan: "La trattativa è ben avviata, affare tra i 22 e i 25 milioni, nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca", ...