Pellegatti | Emissari del Milan a Londra I rossoneri puntano al prestito di Calafiori

Carlo Pellegatti, voce storica del Milan, svela le ultime novità dal mondo rossonero. Questa volta, l’attenzione si sposta su Riccardo Calafiori, giovane promessa in orbita Londra. I rossoneri non vogliono perdere tempo e puntano deciso al prestito del difensore, aprendo nuove possibilità per il futuro di Milano. Ma cosa riserverà il mercato? Scopritelo continuando a leggere.

Sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e dei rumors che vorrebbero i rossoneri su Riccardo Calafiori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Emissari del Milan a Londra. I rossoneri puntano al prestito di Calafiori”

Milan, Pellegatti: “Reijnders al City non mi sorprende. Il 9° posto un’ignominia” - Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso del Milan, ha espresso la sua sorpresa riguardo all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders.

IL MILAN PUNTA CALAFIORI “È prevista una missione di emissari rossoneri a Londra, a casa dell'Arsenal. Perché l'Arsenal ha due giocatori che il Milan ritiene importanti per incominciare a rafforzare la difesa: Zinchenko e Calafiori. Per Calafiori il Milan cerch Vai su Facebook

È prevista una missione di emissari rossoneri a Londra, a casa dell'Arsenal. Perché l'Arsenal ha due giocatori che il Milan ritiene importanti per incominciare a rafforzare la difesa: Zinchenko e Calafiori. Per Calafiori il Milan cercherebbe un prestito con diritto P Vai su X

