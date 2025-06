Pedullà | Se penso a Musah al Napoli per 23-25 e Maignan valutato 15 milioni mi viene l’orticaria

Se pensiamo alle recenti mosse di mercato del Napoli, tra Musah, Maignan e le cifre impressionanti come i 160 milioni di euro per Maignan, non possiamo che restare sbalorditi. L’esperto Alfredo Pedullà ha analizzato le strategie degli azzurri, evidenziando le trattative in corso e le scelte per rinforzare la rosa. Ma quale sarà il vero impatto di questi investimenti sul futuro del club? La risposta si scoprirà nelle prossime settimane.

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il suo canale ufficiale Youtube: «Per Osimhen, il Galatasaray ci sta provando. Gyokeres ha un'asta incredibile, è un problema serio per tutti. Il Napoli non è in lista per questo attaccante. Nella lista del Napoli ci sono David e Darwin Nunez, che ha proposte dall'Arabia che ha però respinto, Lucca e Bonny. Gli azzurri spenderanno una cifra importante per gli esterni offensivi». Leggi anche: Il presidente dello Sporting su Gyokeres: «Zero offerte, ma non parte per 60 milioni più 10» «Musah piace a Conte e va accontentato.

