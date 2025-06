Pedalata fino al Santo Padre L’impresa degli amici della bici

Un gruppo di amici appassionati di bici si prepara a un’avventura straordinaria: pedalare fino al Vaticano per il Giubileo 2025, unendo fede e sportività in un pellegrinaggio indimenticabile. Tra sfide e emozioni, questi ciclisti tra i 63 e i 73 anni affrontano il viaggio con entusiasmo, accompagnati da un fedele alleato su quattro ruote. La loro impresa dimostra che la passione non conosce età e che ogni pedalata avvicina di più il cuore alla speranza.

Fino a Città del Vaticano in pellegrinaggio sulle due ruote, un’impresa di fede e sportività. Un gruppo di amici ciclisti tra i 63 e i 73 anni ha deciso di partecipare al Giubileo 2025 della Speranza affrontando il tragitto in sella, accompagnati da un compagno dotato di un furgone-officina. Sono il "capocordata" Vincenzo De Lucia, e Salvatore Ruggiero, di Sant’Ilario; Enzo Artoni di Poviglio; Verter Cavalca di Nocetolo di Gattatico; al volante, Giuseppe Vissani di Cavriago. Dopo un’adeguata preparazione atletica, sono partiti lunedì mattina dalla chiesa di Sant’Ilario, dove don Fernando Borciani ha impartito loro la benedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pedalata fino al Santo Padre. L’impresa degli amici della bici

