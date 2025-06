Pechino limita le esportazioni di terre rare Così la guerra dei dazi tra Cina e Usa colpisce i costruttori

La crescente tensione tra Cina e Stati Uniti sta scuotendo il settore automobilistico, con la limitazione delle esportazioni di terre rare da Pechino che alimenta l'ansia dei costruttori. Questi minerali, fondamentali per le batterie delle auto elettriche, sono al centro di una guerra commerciale che minaccia di rallentare l'innovazione e la produzione globale. In un mondo sempre più green, il controllo delle risorse strategiche diventa una partita decisiva per il futuro dell'industria.

Il nuovo spauracchio dei costruttori di automobili è rappresentato dal rallentamento nella fornitura di terre rare (indispensabili, ad esempio, per la costruzione delle batterie per vetture elettriche), di cui la Cina controlla notoriamente quasi tutta la filiera a livello mondiale. Alla base del rallentamento delle forniture ci sono gli attriti commerciali fra Pechino e Washington, col Dragone che ha imposto pesanti restrizioni alle esportazioni di terre rare – sempre più importanti nelle componenti per le vetture – in risposta ai dazi con cui la Casa Bianca ha colpito Pechino. In mezzo al singolar tenzone fra superpotenze sono finiti i costruttori di automobili, messi in seria difficoltà a livello globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pechino limita le esportazioni di terre rare. Così la guerra dei dazi tra Cina e Usa colpisce i costruttori

