Pauroso frontale sulla provinciale | 6 feriti e strada chiusa grave una donna

Un terribile frontale sulla provinciale 237 di Lavenone ha sconvolto il pomeriggio di martedì, coinvolgendo due veicoli e causando almeno sei feriti, tra cui un ragazzo di 13 anni e una donna di 32 in condizioni gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questo incidente drammatico. La comunità rimane in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

Pauroso incidente martedì pomeriggio sulla Strada provinciale 237 a Lavenone, in quel tratto Via Nazionale: il bilancio è di 2 veicoli coinvolti e almeno 6 feriti, tra cui un ragazzino di 13 anni e una donna di 32; quest'ultima è stata ricoverata d'urgenza al Civile e in serata le sue condizioni.

