Paura sul volo Cagliari-Milano | scendono mascherine per l' ossigeno Cos' è successo VIDEO

Momenti di paura e tensione a bordo del volo Cagliari-Milano di Aeroitalia, martedì 10 giugno. Quando il velivolo ha calato quota, le mascherine dell'ossigeno sono scese improvvisamente davanti ai passeggeri, scatenando comprensibile panico. La compagnia ha rassicurato: il comandante ha agito prontamente per un possibile problema di pressurizzazione, dimostrando quanto siano fondamentali la sicurezza e la prontezza in volo. Ma cosa è davvero successo?

Momenti di apprensione sul volo Cagliari-Linate delle 19.50 di martedì 10 giugno quando il velivolo di Aeroitalia, che gestisce la continuità territoriale aerea da e per Cagliari verso gli hub di Roma e Milano, è sceso di quota e sono calate davanti ai passeggeri le mascherine dell'ossigeno. "Il comandante ha effettuato una manovra precauzionale in seguito alla segnalazione di un possibile problema di pressurizzazione - fa sapere la compagnia aerea - In conformità con le procedure previste, si è attivato automaticamente il sistema di rilascio delle maschere di ossigeno in cabina. La manovra è stata condotta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza che si verificasse alcuna situazione di emergenza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Paura sul volo Cagliari-Milano: scendono mascherine per l'ossigeno. Cos'è successo. VIDEO

Paura sul volo Cagliari-Linate, giù le maschere d’ossigeno dopo una manovra del pilota: il video a bordo dell’aereo - Momenti di grande tensione sul volo Cagliari-Linate delle 19.50 di ieri, quando il velivolo di Aeroitalia ha effettuato una manovra precauzionale, facendo calare le maschere dell’ossigeno davanti ai passeggeri.

Durante il #volo Aeroitalia da #Cagliari a #Milano #Linate, le maschere dell'ossigeno si sono attivate per un problema di pressurizzazione. Nessuna emergenza, ma la #Regione #Sardegna chiede chiarimenti a Enac Partecipa alla discussione

I passeggeri hanno vissuto attimi di ansia quando dalle cappelliere sono venute giù le maschere dell’ossigeno. Partecipa alla discussione

