Paura sul volo Cagliari-Linate giù le maschere d’ossigeno dopo una manovra del pilota | il video a bordo dell’aereo

Momenti di paura sul volo Cagliari-Linate delle 19.50 di ieri quando il velivolo di Aeroitalia è sceso di quota e sono calate davanti ai passeggeri le mascherine dell'ossigeno. "Il comandante ha effettuato una manovra precauzionale in seguito alla segnalazione di un possibile problema di pressurizzazione – fa sapere la compagnia aerea – In conformità con le procedure previste, si è attivato automaticamente il sistema di rilascio delle maschere di ossigeno in cabina. La manovra è stata condotta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza che si verificasse alcuna situazione di emergenza.