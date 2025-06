Paura in volo sul Milano-Cagliari panico e atterraggio d’emergenza | il racconto dei passeggeri

A bordo, il panico si è diffuso rapidamente mentre l’aereo affrontava una decompressione improvvisa. Tra lacrime, urla e momenti di grande tensione, i passeggeri hanno vissuto un’esperienza da brividi, salvati solo dalla prontezza dell’equipaggio e da una manovra d’emergenza impeccabile. Un racconto esclusivo che rivela i dettagli di quei minuti terribili, dove la paura ha regnato sovrana e il coraggio ha fatto la differenza.

Momenti di autentico terrore a bordo di un volo Aeroitalia: decompressione improvvisa, mascherine d'ossigeno, e una manovra d'emergenza salvano 170 passeggeri. Il racconto esclusivo di chi c'era. Il volo partito con un lieve ritardo e il viaggio che prende una piega drammatica. Quella che doveva essere una normale tratta serale tra Cagliari e Milano si è trasformata, in pochi istanti, in un incubo per i passeggeri del volo Aeroitalia. A bordo, tra loro, anche l'avvocato milanese Rossella Gallo, che ha raccontato in esclusiva la sua esperienza a Mowmag.com. Il volo, decollato da Cagliari con circa 30 minuti di ritardo, sembrava procedere regolarmente.

In questa notizia si parla di: volo - emergenza - racconto - passeggeri

