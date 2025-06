Paura in centro | clochard aggredito a colpi di forbice

Momenti di grande tensione nel cuore della città martedì sera, quando un uomo di 50 anni è stato vittima di un'aggressione con forbici in Largo XII Ottobre. La scena ha scosso l'intera area, richiedendo l'intervento immediato delle forze sanitarie e di polizia. Un episodio che riaccende il timore per la sicurezza urbana, lasciando i residenti e i passanti sconvolti. La cronaca di questa notte drammatica ci ricorda quanto sia importante vigilare e prevenire simili incidenti.

Momenti di paura in centro intorno alle ore 19:30 di martedì 10 giugno 2025 per un'aggressione con un ferito. L'ambulanza 3-278 della Croce Bianca Genovese - distaccamento Carignano e l'automedica Golf 1 sono state inviate dal 118 in codice rosso in Largo XII Ottobre. Un 50enne senza fissa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Paura in centro: clochard aggredito a colpi di forbice

In questa notizia si parla di: paura - centro - clochard - aggredito

Spari durante l’intervista in Brasile: paura per Coutinho al centro sportivo del Vasco VIDEO - Durante un’intervista al centro sportivo del Vasco da Gama in Brasile, un grave episodio di sparatoria ha scatenato panico tra i presenti.

Approfondimenti da altre fonti

Paura in centro: clochard aggredito a colpi di forbice; Lite fra clochard nel centro di Torino, danneggiate alcune auto in sosta; Terrore a Cava de’ Tirreni: senzatetto aggredisce giovane donna, paura in città.

Paura nel centro di Genova, clochard ferito da colpi di forbice: si cerca l'aggressore - Nella serata di martedì, un uomo di 50 anni senza fissa dimora sarebbe stato ferito da colpi di forbice a Genova, in pieno centro.

Paura a Malpensa Addetta alle pulizie aggredita da clochard - Aggredita da una senzatetto un’addetta alle pulizie in servizio a Malpensa è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate e poi dimessa con 7 giorni di prognosi.