Paura a Carapelle | scoppia incendio in un garage fumo e fiamme in via Berlinguer

Notte di paura a Carapelle, dove un incendio scoppiato in un garage di via Berlinguer ha scatenato preoccupazione tra i residenti. Le fiamme hanno avvolto una Toyota Rav all’interno del locale al piano interrato, generando denso fumo che si è diffuso rapidamente nell’intera zona. Interventi tempestivi dei vigili del fuoco hanno evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio ha lasciato tutti in uno stato di agitazione. La vicenda continua ad avere aggiornamenti; restate con noi per saperne di più.

Paura nella notte, a Carapelle, per l'incendio avvenuto all'interno di una rimessa auto, in via Berlinguer. A bruciare, nel locale al piano interrato, è stata una Toyota Rav parcheggiata all'interno del garage. Il fatto è successo intorno alle 4 della notte: in breve tempo, il fumo ha inondato la.

