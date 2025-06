Paura a Cala Violina | malore in mare 47enne portato in ospedale in elicottero

Paura e preoccupazione a Cala Violina, nel cuore della Maremma, dove un uomo di 47 anni ha accusato un grave malore mentre era in mare. La tempestiva reazione dei bagnanti e l'intervento immediato delle forze dell'ordine hanno permesso di attivare un intervento di emergenza che si è concluso con il suo rapido trasporto in ospedale tramite elicottero. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prontezza in situazioni critiche.

Cala Violina (Grosseto), 11 giugno 2025 – Attimi di paura intorno a mezzogiorno sulla spiaggia di Cala Violina, nel comune di Scarlino (Grosseto), dove un uomo di 47 anni ha accusato un malore mentre si trovava in mare. I primi soccorsi sono arrivati grazie alla prontezza delle persone presenti sulla spiaggia, che hanno prestato assistenza in attesa dell'intervento dei sanitari. L'allarme è stato lanciato alle ore 12 e sul posto è stato attivato il 118 dell'Asl Toscana Sud Est, con l'automedica di Follonica e l'elisoccorso Pegaso 2. Il paziente è stato stabilizzato dal personale sanitario e successivamente trasferito in codice 3 all'ospedale di Grosseto con l'elicottero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura a Cala Violina: malore in mare, 47enne portato in ospedale in elicottero

