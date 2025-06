Paternal Leave | Luca Marinelli al Giffoni Film Festival

L’attesa è finita: al Giffoni Film Festival 2025, un evento imperdibile si staglia tra le star della manifestazione. La proiezione di Paternal Leave, con la coinvolgente presenza della regista Alissa Jung e di Luca Marinelli – che interpreta il protagonista e, sorprendentemente, con la moglie sul set – promette di emozionare il pubblico e lasciare il segno. Un’occasione da non perdere per scoprire un film che affronta temi profondi e attuali, al cuore del cinema contemporaneo.

L'edizione 2025 del Giffoni Film Festival prende forma, e tra gli eventi di quest'anno anche la proiezione di Paternal Leave. Tra gli eventi speciali della nuova edizione della famosa kermesse cinematografica, spicca in questi giorni quella legata al film Paternal Leave, accompagnata da proiezione in Sala Truffaut alla presenza della regista Alissa Jung ed il protagonista Luca Marinelli (tra l'altro moglie e marito nella vita privata), il prossimo 24 luglio. Il film si inserisce perfettamente nel solco del tema scelto per questa edizione di Giffoni, Becoming Humans (Diventare Umani), per esplorare cosa significhi veramente essere umani oggi e come possiamo diventare più consapevoli del nostro ruolo e delle nostre responsabilità, attraverso una costante tensione al cambiamento da affrontare con consapevolezza e senza paure.