Patatrac per Sinner: il tennista italiano ha perso punti preziosi nel ranking e ora deve riorganizzare le sue strategie. Dopo due finali perse, la pressione cresce, ma l’ambizione di vincere è più forte che mai. Gli ultimi sviluppi, tra cui il caso del positivo al clostebol, complicano ulteriormente il percorso del numero 1 italiano. Ora, nel prossimo torneo, Jannik non può permettersi errori e deve tornare a brillare sul campo.

Patatrac Sinner: persi tanti punti nel Ranking Nel prossimo torneo non può sbagliare"> NovitĂ importante per il tennista italiano attuale numero 1 al mondo, c'è tanta voglia di vincere dopo due finali perse. Nel marzo 2024, il tennista Jannik Sinner è risultato positivo al clostebol in due occasioni. Inizialmente, un tribunale indipendente dell'ITIA lo aveva assolto, escludendo qualsiasi colpa o negligenza da parte sua. Tuttavia, l'Agenzia Mondiale Antidoping ( WADA ) ha presentato ricorso, portando a un accordo: una sospensione di tre mesi, effettiva dal 9 febbraio al 4 maggio. La sanzione è stata imposta in virtĂą della "responsabilitĂ oggettiva" dell'atleta nei confronti del suo staff.

