Pasticceria scientifica e natura | così Proud of You combatte la dispersione scolastica

L’estate, si sa, è fatta di sole e divertimento, ma anche di opportunità per crescere e imparare in modo speciale. È con questa idea che il progetto Proud of You porta la scienza e la natura nelle scuole di Napoli, trasformando le vacanze in un’avventura educativa unica. I bambini delle classi quarte e quinte di alcune scuole primarie della città stanno vivendo questa esperienza, dimostrando che l’apprendimento può essere stimolante e coinvolgente anche sotto il caldo estivo.

NAPOLI – La scuola è finita e l’estate è ormai alle porte, ma le occasioni per imparare, magari divertendosi, a volte non vanno in vacanza. Lo sanno bene i bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie IC Porchiano Bordiga (quartiere Ponticelli), IC Radice Sanzio Ammaturo (quartiere Poggioreale) e IC Russo Montale (quartiere Sanità) che questa mattina hanno partecipato alla prima giornata del Summer Camp del progetto Proud of You. Il progetto è ideato da Next-Level e realizzato da un partenariato composto dalla Coop. La Locomotiva Onlus, dall’Associazione Oltre La Tenda e dall’Università Federico II, per prevenire l’abbandono scolastico nei contesti sociali più vulnerabili portando nelle classi una didattica innovativa incentrata sulle discipline di italiano e matematica. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pasticceria scientifica e natura: così “Proud of You” combatte la dispersione scolastica

In questa notizia si parla di: pasticceria - scientifica - natura - così

Imparare la chimica in fattoria: bambini a lezione di “pasticceria scientifica” da Francesco Di Napoli - L'estate porta con sé non solo relax, ma anche opportunità di apprendimento divertente! I bambini delle scuole primarie di Napoli stanno scoprendo come la chimica possa essere affascinante e gustosa, grazie a una lezione scientifica in fattoria e alla pasticceria educativa di Francesco di Napoli.

Dal 23 al 25 maggio si è svolto in #OasiDynamo, grazie alla collaborazione con WWF Italia, la prima edizione del workshop “Tutelare la Natura”: tre giorni intensivi di formazione dedicati alla conservazione della biodiversità e alla gestione degli ecosistemi. L’i Vai su Facebook

IMPARARE LA CHIMICA IN FATTORIA: CON “PROUD OF YOU” I BAMBINI A LEZIONE DI “PASTICCERIA SCIENTIFICA” DA FRANCESCO DI NAPOLI.