Passolanciano-Maielletta nasce la società Per La Maiella | un’unione per rilanciare il turismo

Passolanciano Maielletta dà vita a “Per La Maiella Srl”, una nuova società creata dalla collaborazione di operatori turistici locali, simbolo di un impegno condiviso per rivitalizzare il territorio e superare decenni di promesse non mantenute. È un passo deciso verso un futuro ricco di opportunità, in cui il turismo diventa motore di crescita e valorizzazione della splendida Maiella. Unendo le forze, si apre un nuovo capitolo di speranza e sviluppo per questa affascinante valle.

Nel mese di aprile è stata costituita la nuova società “Per La Maiella Srl”, che riunisce la maggior parte degli operatori turistici del comprensorio di Passolanciano-Maielletta. Un passo importante, frutto della volontà condivisa di superare decenni di promesse disattese e rilanciare lo sviluppo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Passolanciano-Maielletta, nasce la società "Per La Maiella": un’unione per rilanciare il turismo

