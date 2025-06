Passeggiata a Coltano con apericena e spettacolo teatrale

Scopri la magia di Coltano in una giornata speciale all'insegna della natura, del buon cibo e dell’arte. Domenica 29 giugno 2025, l’associazione 'La vita oltre lo specchio' invita soci e nuovi amici a un’esperienza immersiva tra passeggiate, apericena e uno spettacolo teatrale coinvolgente. Un’occasione unica per condividere momenti autentici e scoprire il fascino di questa splendida location. Non mancare, ti aspettiamo per vivere insieme un giorno indimenticabile!

Domenica 29 giugno 2025 l'associazione 'La vita oltre lo specchio' organizza una giornata nella natura di Coltano, da vivere insieme ai suoi soci e a nuovi partecipanti. Alle 17:30 da villa Medicea parte la passeggiata naturalistica guidata grazie alla collaborazione con Azimut Treks, della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Passeggiata a Coltano con apericena e spettacolo teatrale

Se ne parla anche su altri siti

Passeggiata a Coltano con apericena e spettacolo teatrale.

Torna il 110 Hertz Festival: a Coltano spettacoli, musica e dibattiti - nel parco della Villa Medicea a Coltano ogni 30 minuti partiranno delle passeggiate esperienziali in natura con ...