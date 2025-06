Passeggia per le stradine di Torre Faro con la marijuana in tasca arrestato

Una semplice passeggiata si è trasformata in un dramma quando un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre camminava per le stradine di Torre Faro con della marijuana in tasca. Un episodio che mette in luce quanto sia sottile il confine tra routine e situazioni di illegalità, lasciando aperti diversi interrogativi sulla sicurezza e il controllo del territorio. Andiamo a scoprire cosa è successo davvero quella sera.

Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". L'episodio risale alla serata di ieri, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno avvistato l'uomo che, con fare guardingo, si aggirava in località Torre.

