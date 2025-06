Passeggeri bloccati su un volo dal vento | viaggio da incubo da 32 ore senza arrivare a destinazione

Un volo diretto a Creta si trasforma in un incubo di 32 ore per 137 passeggeri bloccati in aria. A causa dei violenti venti, l’aereo Condor partito da Zurigo ha tentato ripetutamente di atterrare, senza successo. La lunga attesa sui cieli svizzeri ha messo a dura prova la pazienza di tutti, trasformando il sogno di vacanza in una prova di resistenza. Continua a leggere per scoprire come si sono conclusi questi giorni di tensione e incertezza.

Un aereo Condor partito da Zurigo non è riuscito ad atterrare a Creta, a causa dei forti venti abbattutisi sull'isola: nonostante i numerosi tentativi, il pilota si è dovuto arrendere e ha riportato i 137 turisti in Svizzera dopo 32 ore di volo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Passeggeri bloccati su un volo dal vento: viaggio da incubo da 32 ore senza arrivare a destinazione - Una vera e propria odissea durata 32 ore per 137 passeggeri di un volo Condor partito il 24 maggio da Zurigo e diretto a Creta.