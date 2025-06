Passante Bologna de Pascale | Governo tace situazione paradossale

Il Passante di Bologna, un'opera strategica ormai avviata, si trova al centro di un'urgente crisi di chiarezza e confronto. Mentre il cantiere prosegue, il silenzio del governo alimenta un quadro paradossale, alimentato da proposte politiche che rasentano l'assurdo. La richiesta del presidente De Pascale di un incontro con il ministro Salvini rappresenta un passo fondamentale per svelare i dubbi e rilanciare lo sviluppo delle infrastrutture. La questione resta aperta e cruciale per il futuro del territorio.

Modena, 11 giu. (askanews) - Una situazione "paradossale" quella del Passante di Bologna, con un cantiere già avviato mentre il governo resta in silenzio e alcune forze politiche rilanciano proposte "surreali". Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale chiede chiarezza all'esecutivo sulle infrastrutture strategiche del territorio e "un incontro con il ministro Salvini per fare il punto sul tema delle concessioni autostradali". "C'è un cantiere che è già stato avviato, si continuano a leggere dichiarazioni surreali da parte di forze politiche che vorrebbero scavarla tutta sotterranea, spostarla da un'altra parte con l'intento di non fare nulla e il governo tace", ha denunciato de Pascale, a margine dell'inaugurazione del tratto di completamento della nuova strada Pedemontana nel modenese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net