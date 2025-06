Passaggio a livello di Cospea a Terni Rfi | Nessun rischio e nessuna tragedia sfiorata

Nessun rischio o tragedia sfiorata al passaggio a livello di Cospea a Terni grazie alla prontezza delle misure di sicurezza. Tuttavia, un comportamento scorretto dell’automobilista ha rischiato di mettere in pericolo tutti: il treno ha impegnato il passaggio con sbarre abbassate e segnale rosso, ma la sua trasgressione ha sottolineato ancora una volta l’importanza di rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti.

“Nessun rischio e nessuna tragedia sfiorata, ma un comportamento scorretto dell’automobilista che trasgredisce le regole del codice della strada. Il treno ha impegnato il passaggio a livello di Cospea con le sbarre regolarmente chiuse e con il segnale lato strada disposto al rosso. Il treno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Passaggio a livello di Cospea a Terni, Rfi: “Nessun rischio e nessuna tragedia sfiorata”

In questa notizia si parla di: passaggio - livello - cospea - nessun

Monza, 14enne travolta e uccisa da un treno: avrebbe attraversato il passaggio a livello chiuso - Una tragica notizia scuote Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza: una ragazza di 14 anni è stata travolta e uccisa da un treno regionale diretto a Milano.

Passaggio a livello di Cospea a Terni, Rfi: “Nessun rischio e nessuna tragedia sfiorata”; Terni, Rfi replica al comitato di Cospea: Segnale rosso al passaggio a livello e nessun rischio per gli automobilisti; Cospea, la risposta di Rfi: “Nessuna tragedia sfiorata, il semaforo del passaggio a livello era rosso”.

Terni, Rfi replica al comitato di Cospea: "Segnale rosso al passaggio a livello e nessun rischio per gli automobilisti" corrieredellumbria.it scrive: Rete ferroviaria italiana ricostruisce la vicenda e sostiene che non ci sono stati problemi per la sicurezza dei cittadini ...