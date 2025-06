Party anni ' 90 con Ciao Discoteca Italiana

Preparati a rivivere l’energia degli anni ’90 con il Party anni ’90 di Ciao Discoteca Italiana! Il 16 agosto 2025, Monasterace (RC) si trasformerà in una spiaggia danzante, dove i grandi successi degli anni ’90 riaccenderanno la notte. Un’occasione imperdibile per scatenarsi e tornare indietro nel tempo con WMF Future Nights. Non mancare: info e ticket su https://futurenights.wemakefuture.it/!

