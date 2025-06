Parte l’Europeo Under 21 l’Italia non vince da più di vent’anni | stasera ore 21 Italia-Romania

Stasera alle 21, l’Italia Under 21 torna in campo contro la Romania, con l’obiettivo di riscrivere la storia e riportare il sorriso nel calcio italiano, dopo più di vent’anni di attese e delusioni. Un match che promette emozioni e rinascita, mentre gli azzurrini cercano di riaffermare il prestigio della Nazionale giovane. La speranza è quella di tornare ad un trionfo nel torneo di...

L’Europeo Under 21 è pronto a prendere il via alle 18 con la partita inaugurale tra Slovacchia (nazione ospitante) e Spagna. Le due rappresentative sono inserite nello stesso girone dell’Italia. Gli azzurrini di Nunziata – a cui si chiede di salvare l’onore del calcio italiano dopo le figuracce degli ultimi giorni – scenderanno in campo questa sera contro la Romania (ore 21, Raidue). La speranza è quella di tornare ad un trionfo nel torneo di categoria che manca addirittura da più di venti anni. L’ultima vittoria è datata 2004. Mentre in finale non arriviamo dal 2013, quando perdemmo contro la Spagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Parte l’Europeo Under 21, l’Italia non vince da più di vent’anni: stasera (ore 21) Italia-Romania

