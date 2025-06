Parma-Suzzara | auto abbatte un altro passaggio a livello

Mercoledì 11 giugno, un altro passaggio a livello lungo la linea Parma-Suzzara è stato abbattuto, suscitando preoccupazione tra pendolari e cittadini. Il giornalista Michele Bianchi ha pubblicato un video che denuncia non solo l’incidente, ma anche altri disagi che affliggono questa tratta ferroviaria. Una situazione che richiede interventi urgenti per garantire sicurezza e qualità del servizio. La questione si fa sempre più pressante: cosa si può fare per migliorare questa condizione?

Nella mattinata di mercoledì 11 giugno è stato abbattuto un passaggio a livello lungo la linea Parma-Suzzara. Il video del giornalista Michele Bianchi che denuncia anche altri disagi .

Un camion abbatte un passaggio a livello: ritardi dei treni sulla Parma-Suzzara - Lunedì 26 maggio, un camion ha abbattuto un passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara, nei pressi di Sorbolo Levante, causando significativi ritardi ai treni.

ABBATTE PASSAGGIO A LIVELLO....INARRESTABILE PARMA. Questa mattina, bisarca ha abbattuto il passaggio a livello della linea ferroviaria Parma-Suzzara a Sorbolo Levante. Nessun ferito segnalato, ma lunghe code in via Mantova e ritardi per la circola

Ecco la prima pagina della Gazzetta di oggi martedì 10 giugno

Sorbolo, passaggio a livello bloccato. Disagi al traffico - Suzzara, in particolare all'altezza di Sorbolo, a causa di un passaggio a livello bloccato.

Passaggio a livello bloccato: disagi a Sorbolo - Suzzara e disagi al traffico a Sorbolo questa mattina a causa di un passaggio a livello bloccato.