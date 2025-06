Parco Falcone e Borsellino niente chioschi interni?

Il sogno di un parco vivace e accogliente si scontra però con un nuovo ostacolo: la mancanza di chioschi interni, elemento che avrebbe potuto arricchire l’esperienza dei visitatori. Il Comune di Latina aveva infatti predisposto una variante al progetto per integrare quattro o cinque piazzole, ma ora questa possibilità sembra essere compromessa. La questione solleva interrogativi sulla futura fruibilità e sviluppo del parco Falcone e Borsellino, lasciando molti a chiedersi quali saranno le prossime mosse.

Nuovo intoppo nel progetto del parco Falcone e Borsellino. E stavolta è relativo alla possibilità di realizzare chioschi al suo interno. Un’eventualità per la quale il Comune di Latina stava predisponendo un’apposita variante al progetto in corso, per quattro, se non cinque, piazzole. All’interno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it