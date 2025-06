Parchi dilaga il degrado La ’fuga’ delle famiglie | Spaccio e sporcizia

situazioni di degrado nei parchi cittadini sono diventate una realtà quotidiana che allarma residenti e visitatori. Tra spaccio, sporcizia e comportamenti irresponsabili, questi spazi pubblici perdono il loro ruolo di oasi di relax e socialità. È urgente intervenire per restituire dignità e sicurezza ai nostri parchi, affinché possano nuovamente rappresentare un rifugio di pace e aggregazione. Solo così potremo riconquistare spazi di benessere per tutti.

Se possono evitare di frequentarli, evitano. Perché quello che si presenta ai cittadini e ai turisti, che si avventurano nei parchi cittadini, è uno spettacolo "indecoroso". C’è chi gira mezzo nudo, chi scappa alla vista dell’obiettivo, chi insiste nel volere vendere stupefacenti alla luce del sole. "Continua ad offrirmi droga, non lo vede che sono anziano." sbotta un pensionato seduto su una panchina, indicando un giovane in bicicletta. Le aree verdi sono sempre più sinonimo di " degrado e illegalità ", come sostengono anche i comitati di quartiere. E proprio in pieno centro ci sono i problemi peggiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it