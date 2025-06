Parcheggiatore abusivo vicino alla stazione | denunciato ed espulso

Un servizio di prevenzione che dimostra come la sicurezza urbana sia una priorità. Ieri, gli agenti della Squadra Volante di Salerno hanno individuato e arrestato un parcheggiatore abusivo vicino alla stazione, denunciandolo anche per attività illegali. La loro azione rafforza l’impegno a tutelare i cittadini e a mantenere l’ordine pubblico. La lotta contro il lavoro nero e le illegalità prosegue senza sosta, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

In azione ieri, gli agenti della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. I poliziotti, infatti, hanno fermato e denunciato un cittadino extracomunitario intento a svolgere.

In questa notizia si parla di: parcheggiatore - abusivo - vicino - stazione

