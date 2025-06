Parcheggi rifiuti e movida I residenti scrivono al sindaco | Vogliamo un centro più vivibile

Il cuore del centro storico si riempie di voci e preoccupazioni: residenti, stanchi dei disagi legati a parcheggi insufficienti, spazi dedicati e movida incontrollata, scrivono al sindaco Sandro Parcaroli. Chiedono interventi concreti per rendere la zona più vivibile, come l’attivazione della ZTL, maggiori aree riservate ai residenti e una città più pulita. È il momento di trasformare queste parole in azioni tangibili per un quartiere che merita di essere vissuto con rispetto e cura.

"Ci sono pochi parcheggi riservati ai residenti del centro, va attivata la Ztl e serve una città più pulita, con una movida più controllata ". Il comitato civico di quartiere del centro storico torna sulle criticità che interessano la zona e scrive al sindaco. Nel documento che viene messo all’attenzione del primo cittadino Sandro Parcaroli si sottolinea innanzitutto la "necessità del parcheggio a Rampa Zara. Questa infrastruttura, a prescindere dalle modalità che verranno decise per la sua realizzazione, costituisce un fondamentale crocevia strategico per ripensare la viabilità , l’accessibilità e la residenzialità del centro storico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi, rifiuti e movida. I residenti scrivono al sindaco: "Vogliamo un centro più vivibile"

In questa notizia si parla di: centro - parcheggi - movida - residenti

Scatta la maxi area pedonale, arriva una "piccola rivoluzione per i parcheggi del centro storico” - Torna la maxi area pedonale nel cuore del centro storico, segnando una piccola rivoluzione per la viabilità e i parcheggi.

Monopoli, Centro Storico in difficoltà : appello per i parcheggi Disagi acuiti da lavori e movida estiva: si cerca il dialogo con il Sindaco I DETTAGLI https://www.monopolitimes.com/2025/05/22/monopoli-parcheggi-centro-storico-residenti-monopoli-disagi-parc Partecipa alla discussione

CONTRO LA SOSTA ABUSIVA E SELVAGGIA IN AREA UNESCO (CENTRO STORICO ED OLTRARNO)... L'UNICA SOLUZIONE: UNA ZTL EFFETTIVA 24 H... (E NON UN "SURROGATO"... ) TUTTI I GIORNI E TUTTO l'ANNO... I COMITATI DEI RESIDENTI DEL Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Parcheggi, rifiuti e movida. I residenti scrivono al sindaco: Vogliamo un centro più vivibile; Parcheggi, rifiuti e movida in centro: i residenti scrivono al sindaco; “Abitare in centro non è una colpa”: la protesta dei residenti contro malamovida e assenza di parcheggi.

Macerata, il Comitato Civico Centro Storico alza la voce: «Basta con la sosta selvaggia. Nuovi segnali e Ztl di notte» - MACERATA Parcheggi, gestione dei rifiuti, decoro urbano e molestie arrecate dalla movida notturna.

I residenti del centro: "Zero sicurezza, tanto caos. E mancano i parcheggi" - Ultimo ma non ultimo il cronico problema dei parcheggi e della connessa accessibilità al centro storico dei residenti.