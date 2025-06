Paperdi Juvecaserta 2021 scelto il nuovo allenatore per la stagione 2025 26

La stagione 2025-26 si preannuncia entusiasmante per la Paperdi Juvecaserta 2021, che ha scelto un nuovo protagonista per il suo futuro: coach Lino Lardo. Con un curriculum ricco di successi e esperienza tra Serie A, A2 e B, Lardo porterà sicuramente energia e leadership sulla panchina bianconera. La squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di vittorie e sfide emozionanti nel prossimo campionato di serie B nazionale, sotto la guida di un vero esperto.

Nel prossimo campionato di serie B nazionale, sulla panchina bianconera della Paperdi Juvecaserta 2021 sieder√† coach Lino Lardo. Originario di Albenga, dopo una buona carriera da playmaker in serie A con Torino, in A2 con Forl√¨, Verona e Sassari e, poi, in serie B con Bergamo, nella stagione. 🔗 Leggi su Casertanews.it ¬© Casertanews.it - Paperdi Juvecaserta 2021, scelto il nuovo allenatore per la stagione 2025/26

Paperdi Juvecaserta, ottimi risultati dal settore giovanile - La Decò Juvecaserta 2021 sta vivendo un momento di grande successo grazie al suo settore giovanile. Infatti, dopo aver chiuso al terzo posto il campionato under 17/Gold, l'Under 14 si è qualificata per le final four del raggruppamento oro, promettendo ulteriori emozioni e soddisfazioni.

