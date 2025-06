Papa Leone XIV con la maglia dei Chicago Bulls | il nuovo murale di Tvboy a Roma

A Roma, l’arte di strada incontra la passione sportiva e il simbolismo religioso con il nuovo murale di Tvboy: Papa Leone XIV vestito con i colori dei Chicago Bulls, tra modernità e tradizione. Intitolata "The Chicago Pope", questa opera che svela un ponte tra due mondi, si staglia vicino al Chiostro del Bramante, invitandoci a riflettere sulla forza delle icone e sulle contaminazioni culturali. Un’opera che non lascia indifferenti, pronta a stimolare emozioni e discussioni.

Papa Leone XIV con i colori dei Chicago Bulls, una palla da basket nella mano sinistra e la bandiera americana sulle spalle a mo’ di mantello. È la nuova opera con cui lo street artist Tvboy ha voluto omaggiare il pontefice Robert Prevost e la sua città natale in Illinois. Si chiama The Chicago Pope, ed è apparsa vicino al Chiostro del Bramante, a Roma: è realizzata mediante la tecnica del postering, ossia un’immagine su carta incollata al muro, è reversibile e non invasiva. «Dopo aver ritratto Papa Francesco come un angelo (ad aprile, ndr.), ho sentito che era il momento di accogliere il nuovo pontefice a modo mio», ha scritto l’artista sui social. 🔗 Leggi su Lettera43.it