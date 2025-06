Papa Leone | Non c’è nessun grido che Dio non ascolti Prega per vittime di Graz

In un momento di profonda riflessione, Papa Leone ha sottolineato che nessun grido di dolore rivolto a Dio rimarrà mai inascoltato. Attraverso il Vangelo di Marco, il Pontefice ha ricordato l’importanza della preghiera e della fiducia divina, soprattutto per le vittime di Graz. Una testimonianza di speranza e di fede che invita tutti a rivolgersi con cuore aperto al Signore, con la certezza che...

Attraverso il Vangelo di Marco, nell’udienza di stamane il Pontefice ha ricordato che il grido rivolto a Gesù non sarà mai inascoltato. Servizio di Paolo Fucili. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: “Non c’è nessun grido che Dio non ascolti”. Prega per vittime di Graz

Gaza, l’appello del Papa: “Il grido dei genitori dei bimbi morti si leva al cielo sempre più forte” - Nell'odierna udienza generale, Papa Francesco ha lanciato un accorato appello per la pace a Gaza e in Ucraina, mentre i genitori dei bambini vittime dei conflitti elevano il loro straziante grido di dolore.

+++#PapaLeoneXIV: "Non c’è nessun grido che #Dio non ascolti, anche quando non siamo consapevoli di rivolgerci a lui [...] molte volte, quello che ci blocca sono proprio le nostre apparenti sicurezze, quello che ci siamo messi addosso per difenderci e che Partecipa alla discussione

