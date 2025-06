Papa Leone incontra Antònio Guterres

Un incontro di grande risonanza si è svolto questa mattina nel cuore della Santa Sede: Papa Leone ha ricevuto in udienza Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un momento di forte significato diplomatico e umanitario, simbolo della collaborazione tra la Chiesa e le istituzioni mondiali. La conversazione tra i due leader promette di rafforzare ancora di più il dialogo su temi cruciali per il futuro globale, confermando l’impegno comune per un mondo più giusto e solidale.

Città del Vaticano, 11 giu. (askanews) - Papa Leone ha incontrato in udienza stamane in Vaticano Antònio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite. Ad accompagnare Guterres il suo seguito. Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede.

Papa Leone XIV domani riceverà in udienza Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. L'incontro si terrà alle 9.00 nello Studio dell'Aula Paolo VI. Partecipa alla discussione

Cinquemila croissant sono stati donati da Papa Leone XIV ai clochard di Roma come un segno di attenzione e di amicizia del loro vescovo in occasione dell'inizio ufficiale del pontificato. Un gesto reso possibile grazie all'associazione Amitié France Italie, ch Partecipa alla discussione